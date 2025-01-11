وهران.. دخول محطة تحلية مياه البحر بـ الرأس الأبيض مرحلة التدفق التجريبي

دخلت محطة تحلية مياه البحر بـ الرأس الأبيض بولاية وهران مرحلة التدفق التجريبي.

وتعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لتشغيل هذه المحطة ووضعها قيد التجريب التقني الشامل. وذلك تمهيدًا لتوجيه الكميات الأولى من المياه المحلاة إلى شبكة التوزيع.

وسيستفيد من هذه المحطة عند وصولها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، فكل من ولاية وهران والولايات المجاورة على غرار سيدي بلعباس، معسكر وعين تموشنت.

وتبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ألف متر مكعب يوميًا، مما يُمكّنها من تلبية احتياجات حوالي 3 ملايين مواطن.

وللإشارة فقد اشرفت على هذا المشروع، فروع سوناطراك المتمثلة في الشركة الجزائرية للطاقة، الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء.