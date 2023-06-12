وهران.. دخول 3 مؤسسات فندقية حيز الخدمة تحسبا لموسم الإصطياف

دخلت ثلاث مؤسسات فندقية جديدة بولاية وهران حيز الخدمة اليوم الاثنين تحسبا لموسم الاصطياف 2023 .

وقد أشرف والي الولاية سعيد سعيود على تدشين هذه المرافق التي تتوفر على 121 غرفة وأجنحة رئيسية تضم في مجملها 274 سريرا, بالإضافة إلى مرافق خدماتية و ترفيهية.

وحسب تصريح صحفي للوالي، فإن هذه الفنادق تعتبر من بين 12 مرفقا مصنفا من ثلاث (3) إلى خمس(5) نجوم والذي سيدخل جميعها حيز الخدمة خلال هذه الصائفة, مما سيزيد من إمكانيات الإيواء مع توفير مناصب شغل معتبرة.

ووفقا لمديرية السياحة و الصناعة التقليدية للولاية، فإن وهران أصبحت بهذه الفنادق تتوفر على 213 مؤسسة فندقية بمختلف درجات التصنيف وبطاقة إيواء تزيد عن 20 ألف سرير.

ومن جهة أخرى, استفادت الشواطئ على مستوى تسع بلديات سياحية بوهران من عمليات تهيئة, على غرار تهيئة المداخل و مواقف السيارات و الإنارة و تزويدها بالمياه الصالحة للشرب وتجميل المحيط و إعادة الاعتبار لبعض الطرقات, منها المحور الرابط بين عين الترك و الأندلسيات, مثلما أوضحه ذات المسؤول.

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