وهران: درك حاسي بن عقبة يحجز 2395 علبة سجائر و250 كيس شمة دون فاتورة

تمكّنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لحاسي بن عقبة بوهران، من إحباط محاولة تمرير كمية معتبرة من السجائر،تجاوزت 2300علبة.

ومكّنت العملية النوعية من حجز أيضا 250 كيسا من الشمة، وذلك إثر دوريات عادية على مستوى الطريق الوطني رقم 11

الرابط بين ولايتي وهران ومستغانم، أين يتم الإشتباه في مركبة من نوع رونو كليو، كانت قادمة من ولاية وهران،

باتجاه بلدية قديل ليتم توقيفها، وبعد مراقبتهم للوثائق الإدارية وأجهزة المركبة، تم ضبط على متن الصندوق الخلفي للسيارة علبا كرتونية.

والتي عُثر بداخلها بعد إخضاعها لتفتيش دقيق، على كمية معتبرة من مادة التبغ من نوع السجائر والشمة، بمجموع إجمالي

يقدر بــ2395 علبة سجائر، و250 كيسا من الشمة، دون فاتورة شراء، حيث حُددت قيمتها المالية بـ48 مليون سنتيم.

وتم اقتياد صاحب البضاعة المحجوزة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة، لاستكمال التحقيقات قبل إحالته على العدالة.