وهران.. درك عين الكرمة يحجز 2244 وحدة مشروبات كحولية

حجزت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك عين الكرمة بوهران 2244 وحدة مشروبات كحولية خلال دورية لهم بقرية سيدي البختي.

العملية تمت خلال توقيف شاحنة مشبوهة من نوع “شانا” تم ضبط بداخلها بعد اخضاعها للتفتيش 1680 جعة “بيرا” من مختلف الأحجام، 12 قارورة من نوع باستيس سعة 1 لتر ، 432 جعة من نوع “بولفور” سعة 50 سل و120 قارورة خمر من نوع “باستيس” حجم 1 لتر.

فيما تم في عملية تانية توقيف سيارة أخرى من نوع “شوفرولي” متجهة في نفس الإتجاه تم ضبط على متنها 432 جعة نوع “بولفور” سعة 50 سل و 120 قارورة خمر نوع “باستيس” حجم 1 لتر.