وهران: رجال أعمال ونواب برلمان يتطوعون لتزويد مستشفيات كوفيد بالاوكسيجين والمولدات

أطلق محسنون ورجال أعمال بوهران مشروعا إنسانيا بشعار “من أجلك يا بلادي” بتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لمرافقة الطواقم الطبية في حربهم ضد جائحة كورونا التي تعرف معدلات الإصابة بها أرقاما مقلقة في ظل تزايد انتشار العدوى وتشبع المستشفيات بالحالات الحرجة.

رجال الأعمال نواب البرلمان الجدد بوهران تمكنوا في ظل عملهم التطوعي الميداني من تزويد المؤسسات الاستشفائية بـ 400 قارورة اوكسيجين. و100 جهاز مكثف هوائي وهم بمرحلة جمع أكثر من 25 مليون دينار لتزويد ولاية وهران بمولدات اوكسيجين مستوردة من الصين.

رجال الأعمال يتقدمهم نائب البرلمان رشيد شرشار اعابوا على السلطات الولائية أقصاءهم من الاجتماعات الرسمية واللقاءات التشاورية أمام الظرف الصحي. الذي يتطلب تجند الجميع مؤكدين عزمهم تقديم كل الدعم للسلطات الولائية من اجل الإسراع في فتح مستشفى المحقن الجاهز بنسبة كبيرة لتخفيف الضغط عن المراكز الأخرى حيث ناشدوا والي ولاية وهران والجهات الوصية التدخل العاجل من اجل وضع الروتوشات الأخيرة لهذا الصرح الصحي الذي يتسع لـ 240 سريرا وذلك من أجل سد العجز بالجهة الشرقية واستلامه خلال الأسبوع الأول من شهر أوت كما كان مبرمجا.