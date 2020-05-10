وهران.. رجل يقتل زوجته بمفك براغي

اهتزت، صباح اليوم، مدينة وهران على وقع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها سيدة بمنزلها العائلي الواقع بحي السلام اين اقدم زوجها على توجيه لها عدة طعنات باستعمال مفك براغي.

الضحية البالغة من العمر 34 سنة وام لطفلة حديثة الولادة من عائلة محافظة يشهد لها بأخلاقها الحميدة وحافظة لستين حزبا تعمل قابلة وتزوجت بالمتهم في قضية الحال قبل سنة.

الجاني الذي تم القاء القبض عليه مباشرة حيث تم تحويله الى مقر الامن لاستكمال التحقيقات معه في حيثيات الجريمة النكراء التي ارتكبها في حق زوجته في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك في ظروف غامضة.

حيث اكدت بعض المصادر حسب معلومات اولية انه كان في حالة هستيريا واضطراب نفسي اثناء ارتكابه الجريمة البشعة.