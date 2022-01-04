وهران: سبعة جرحى إثر انقلاب حافلة لنقل العمال
أصيب سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب حافلة لنقل العمال مساء أمس الاثنين. ببلدية أرزيو شرق ولاية وهران.
وحسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية، فإن أعوان الحماية المدنية تدخلوا على مستوى منطقة المحقن التابعة لبلدية أرزيو. إثر تسجيل حادث انقلاب حافلة لنقل العمال والذي أدى إلى إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين من بينهم ستة رجال وامرأة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين 28 و52 سنة.
كما تم تحويلهم نحو مصلحة الإستعجالات بمستشفى المحقن، مثلما تمت الإشارة إليه.
طالع أيضا:
وهران: انقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة من اختناق بالغاز بأرزيو
تدخلت عناصر من وحدة الحماية المدنية لارزيو بوهران لإنقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة تعرضوا لاختناق بالغاز على مستوى حي بن بولعيد اثر استنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون.
العائلة المسعفة تتكون من أربعة أشخاص من جنس أنثى وواحد من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 40 سنة كانوا يعانون من ضيق في التنفس جراء إستنشاقهم لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء حيث تم تقديم لهم الإسعافات الضرورية قبل تحويلهم على جناح السرعة نحو عيادة متعددة الخدمات بأرزيو.
طالع أيضا:
انقاذ ام وابنتها تعرضتا لاختناق بالغاز ببوسفر في وهران
تمكنت عناصر من وحدة الحماية المدنية لبوسفر في وهران من إنقاذ شخصين من عائلة واحدة على مستوى رقم 14 حي قوتادة بلدية بوسفر دائرة عين الترك تعرضوا لاختناق بغاز أول أكسيد الكربون.
الضحيتان الأم البالغة من العمر حوالي27 سنة وإبنتها البالغة من العمر حوالي 05 سنوات تم انقاذها باعجوبة بينما كانا يعانيان من ضيق شديد وفاقدتين للوعي جراء إستنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء حيث تم تقديم لهما الإسعافات الضرورية قبا تحويلهما على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.
طالع ايضا: المدية..وفاة اربعيني اختناقا بالغاز بحي مكراز
لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، اثر اختناقه بغاز أول أكسيد الكربون وهذا بحي مكراز بلدية دائرة المدية.
هذا وسجلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمدية تدخلها على الساعة 15.49.
وذلك من أجل اسعاف ونقل مختنق بغاز أول أكسيد الكربون من جنس ذكر ببلغ عمره 49 سنة.
واختنق الضحية جراء استنشاقه لغاز أول أوكسيد الكربون المنبعث من المدفئة.
ليتم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف وتعد هذه الوفاة الثانية في ظرف 3ايام والتي تعود لشاب من دائرة عين بوسيف.
طالع أيضا: المدية.. الدرك يوقف شخصين سرقا أجزاء من السكك الحديدية
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمجبر “كتيبة قصر البخاري” بولاية المدية من تفكيك جماعة أشرار. تتكون من شخصين مختصين في سرقة أجزاء من السكك الحديدية، ينشطون عبر إقليم ولاية المدية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تنوي القيام بالسطو على أجزاء من سكة الحديد. ليتم على إثرها تفعيل مخطط العمل الموضوع من طرف قائد المجموعة المتعلق بتأمين السكك الحديدية عبر إختصاص الإقليم ومجابهة كل محاولة إعتداء عليها وذلك بالتنسيق بين الكتيبتين الإقليميتين للدرك الوطني بقصر البخاري وبوغزول.
كما مكنت العملية من توقيف شخصين متلبسين بالسرقة وبحوزتهما 50 سبيكة حديدية بطول 54.5 لكل واحدة تستعمل في تثبيث السكة الحديدية. بالإضافة كذلك إلى 92 برغي حديدي. و مفاتيح براغي حجم كبير. وكذا نازع مسامير حجم كبير. و مطرقة.
وقد تم إبلاغ الجهات القضائية وفتح تحقيق إلى غاية تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري.