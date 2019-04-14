وهران: سيدي بن يبقى .. البلدية المنسية التي يعاني قاطنوها التهميش

أقدم اليوم مواطنو بلدية سيدي بن يبقى التابعة لدائرة أرزيو بوهران،على غلق مقر البلدية احتجاجا على حرمانهم من أبسط مظاهر التنمية.

ومن بين المشاكل التي خرج احتجاجا عليها السكان، مشكل السكن وانعدام الأمن، لتموقعها بمنطقة معزولة.

حيث ناشدوا والي وهران مولود شريفي التدخل العاجل للإفراج عن مشروع 120 مسكن اجتماعي، المتوقف منذ 2002

وذلك بعد تحوله إلى وكر للمنحرفين رغم تجاوز نسبة الأشغال به 65من المائة، أمام تماطل الجهات المحلية في تسليمه لمستحقيه.

المحتجون الذين أغلقوا مقر بلدية سيدي بن يبقى،عبروا عن تذمّرهم واستيائهم بعد استفادة البلدية بعد الإستقلال من 45 سكنا فقط.

في وقت تم إقصاء العديد أمام البرامج السكنية التي استفادت منها، ستوجه لمواطنين غرباء من خارج البلدية رغم أولوية وأحقية

أبناء المنطقة في السكن منها 800 سكن إيجاري عمومي جاهزة، حيث وجه السكان نداء استغاثة للمسؤول التنفيذي الأول

عن عاصمة الغرب وهران، لانتشالهم من براتين التهميش التنموي خصوصا ما تعلق منها بالسكن، وتوفير الأمن والمرافق الجوارية المحرومين منها.