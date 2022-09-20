وهران: شبكة إجرامية تقتني سكنات وسيارات لتمويه تهريبها للصاروخ

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة تتكون من 3 مسبوقين قضائيا مختصة في تبييض الأموال والمتاجرة في المخدرات.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها “النهار”، فإن أفراد الشبكة الإجرامية تتراوح أعمارهم مابين 36 سنة و45 سنة. تورطوا في قضية تبييض الأموال والتهريب الدولي للمؤثرات العقلية. حيث أسفرت العملية عن حجز قرابة 18300 قرصا مهلوسا من نوع صاروخ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج. وكذا 3 مركبات فاخرة ودراجة نارية.

كما أفضت التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تقوم بتبييض أموال المتاجرة بالمؤثرات العقلية. من خلال إقتناء سكنات ومركبات ودراجات نارية. وحتى حسابات بنكية بالعملة الوطنية والصعبة لتمويه نشاطهم الإجرامي.

كما أن العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بقيام أحد أفراد الشبكة بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد أحياء مدينة وهران. لتباشر ذات العناصر تحقيقاتها الأمنية وبعد خطة محكمة التنفيذ. أين تم الإيقاع بشخص كان على متن مركبة من نوع “كيا بيكانتو” ضبط بداخلها كمية معتبرة من المهلوسات كانت مخبأة بإحكام بالكراسي الخلفية للمركبة قدرت بـ 18300 قرص بريقابلين 300ملغ او ما يعرف “بالصاروخ”. إلى جانب حجز عدد من المفاتيح لعدة مركبات ودراجات نارية. وكذا مساكن بالإضافة إلى محررات إدارية مختلفة.

فيما أسفرت عملية استغلال كاميرات الحماية للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد مكان تواجد متورطين آخرين المشتبه فيهما. حيث وبعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم. كما تم توقيف شخصين آخرين وحجز مركبتين فاخرتين ودراجة نارية إلى جانب مبلغ 13000 دج يعتبر من عائدات الترويج.