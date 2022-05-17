وهران: شبكة تسرق لوحات المرور والكراسي المعدنية لإعادة بيعها بسوق الخردوات

تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران من تفكيك بشبكة إجرامية. مختصة في سرقة اللوحات المعدنية المرورية والتوجيهية والكراسي المعدنية. قصد بيعها حيث افضت العملية الي توقيف 6 أشخاص من بينهم قاصر.

وقد باشرت مصالح الأمن تحرياتها المعمقة استغلالا لمعلومات تفيد بتعرض. العديد من اللوحات على مستوى الطريق الإجتنابي رقم 11 للسرقة.

وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش. وتمديد الاختصاص.

تموتوقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و35 سنة من بينهم قاصر.

فيما تم استرجاع المسروقات المتمثلة في 80 قطعة خشبية لمكونات 16 مقعد مجرد من القواعد المعدنية المسروقة. 4 لوحات لإشارات مرورية، 3 أعمدة حديدية مثبتة للوحات إشارات مرورية. هيكل معدني لمقعد من الفولاذ، مقعد كامل منزوع من مكانه مهيا للسرقة مع حجز عربة مجرورة باليد تحتوي على معدات.

بالإضافة إلى مركبة من نوع شانا كانت تستخدم في عملية نقل المسروقات. وبيعها على مستوى المناطق والأحياء المعروفة بنشاط شراء وجمع الخردوات والمعادن.



طالع ايضا: تيارت: تفكيك شبكة تسرق الأبقار الحلوب تنشط بين ولايتي تيسمسيلت وتيارت