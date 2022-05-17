وهران: شبكة تسرق لوحات المرور والكراسي المعدنية لإعادة بيعها بسوق الخردوات
تمكنت عناصر من أمن دائرة بئر الجير بوهران من تفكيك بشبكة إجرامية. مختصة في سرقة اللوحات المعدنية المرورية والتوجيهية والكراسي المعدنية. قصد بيعها حيث افضت العملية الي توقيف 6 أشخاص من بينهم قاصر.
وقد باشرت مصالح الأمن تحرياتها المعمقة استغلالا لمعلومات تفيد بتعرض. العديد من اللوحات على مستوى الطريق الإجتنابي رقم 11 للسرقة.
وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بالتفتيش. وتمديد الاختصاص.
تموتوقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 22 و35 سنة من بينهم قاصر.
فيما تم استرجاع المسروقات المتمثلة في 80 قطعة خشبية لمكونات 16 مقعد مجرد من القواعد المعدنية المسروقة. 4 لوحات لإشارات مرورية، 3 أعمدة حديدية مثبتة للوحات إشارات مرورية. هيكل معدني لمقعد من الفولاذ، مقعد كامل منزوع من مكانه مهيا للسرقة مع حجز عربة مجرورة باليد تحتوي على معدات.
بالإضافة إلى مركبة من نوع شانا كانت تستخدم في عملية نقل المسروقات. وبيعها على مستوى المناطق والأحياء المعروفة بنشاط شراء وجمع الخردوات والمعادن.
طالع ايضا: تيارت: تفكيك شبكة تسرق الأبقار الحلوب تنشط بين ولايتي تيسمسيلت وتيارت
تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمادية ولاية تيارت من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة الأبقار الحلوب.
حيث وبعد تلقيها شكوى من أحد الضحايا مفادها تعرضه لسرقة أبقار من مزرعته الخاصة. والمتواجدة بمنطقة قيدة ببلدية بوقارة بتيارت. على الفور قامت ذات الفرقة بتحقيقات ميدانية. أفضت إلى الوصول إلى عناصر الشبكة المتورطة في قضية السطو على هذه المزرعه.
كما تمكنت ذات المصالح، من إسترجاع الأبقار المسروقة. وتوقيف 4 متهمين. ينشطون ضمن شبكة إجرامية تنشط بين ولايتي تيارت وتيسمسيلت وإحالتهم على وكيل الجمهورية للمحاكمة.
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تيارت..درك فرندة يحجز أكثر من 150 قنطار من الفحم
حجزت أفراد فرقة الدرك الوطني لفرندة بولاية تيارت، أكثر من 150 قنطار من الفحم. كانت محملة على متن جرار.
وفي هذا السياق وخلال قيام أفراد فرقة الدرك الوطني لفرندة بدورية عبر الاقليم. لفت انتباههم جرار طريقي ذو مقطورة.
وبعد مراقبته و تفتيش المقطورة تبين انها محملة ب 797 كيس من مادة الفحم. بوزن يفوق 151 قنطار من مادة الفحم بقيمة مالية للمحجوزات:1332800.00 دج.
وفي هذا السياق، قدم سائق الشاحنة لأفراد الدورية فاتورة خاصة بالسلعة. على إثرها تم إقتياده الى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
بالمقابل، و بعد التأكد من صحة الفاتورة تبين انها غير مطابقة ومخالفة تماما للفاتورة الاصلية الصادرة عن مكان شحنها.
ليتم رفع عدد من المخالفات منها تحرير فواتير وهمية و فواتير مزيفة. مع جنحة انعدام بيانات الوسم، وحيازة منتوجات غابية (فحم) بدون رخصة.
و على إثرها تم حجز السلعة و تسليمها إلى مفتشية إدارة الغابات بفرندة .فيما يبقى التحقيق متواصل في القضية.
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