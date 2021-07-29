وهران..شركة وهمية تحتال على 800 شخص في صفقة بيع سيارات بالتقسيط

تمكنت عناصر من فرقة المساس بالممتلكات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران من الإطاحة بجمعية أشرار مختصة في النصب والاحتيال راح ضحيتها 800 شخص من مختلف أرجاء الوطن.

حيثيات القضية تعود الى قيام مالك شركة خاصة البالغ من العمر 46 سنة بتواطؤ مسيرين لثلاث وكالات بيع السيارات التابعة به بالاستيلاء على أموال الضحايا بطرق احتيالية بعدما وعدهم باقتناء لهم سيارات جديدة أو مستعملة بالتقسيط.

استكمالا لَلتحقيقات تبين أن الشركة المحتالة طبقا للمعاملات تجارية التي تمت بينها وبين الضحايا لم تف بوعودها المنصوص عليها في العقود الممضاة بينهم وبين الشركة المعنية ليتم توقيف 4vشركاء تابعين للشركة الخاصة.

وبعد استبفاء كافة الإجراءات القانونية أحيل الأشخاص الموقوفون أمام العدالة للبث في قضيتهم.