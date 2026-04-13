وهران.. صدور قرار ولائي خاص بهذه الفئة

بقلم عايدة.ع
أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، اليوم الاثنين، عن صدور قرار ولائي رقم 6235 المؤرخ في: 30 ديسمبر 2025 والمتضمن منع الوقوف والتوقف  على مستوى طول طريق  الميناء الجديد من طرف سائقي المركبات بمختلف أنواعها على مستوى الولاية.

كما أكدت المصالح نفسها، أن كل مخالف لهذه الإجراءات يتعرض إلى وضع المركبة في المحشر لمدة 10 أيام. وتضاعف العقوبة في حالة العود .

مشيرة أن هذا القرار ساري العمل به منذ تاريخ صدوره.

