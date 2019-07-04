وهران.. صور مسيئة للتراث الوطني بمراحيض مركز السانية التجاري تثير موجة استنكار

انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيديو للمركز التجاري بالسانية في وهران والذي من المقرر افتتاحه رسميا يوم غد يبرز وضع صور خاصة بالتراث الوطني على مستوى المراحيض.

الأمر الذي أثار جملة من الاستياء وسط رواد الفايسبوك الذين اعتبروه إهانة للآباء والأجداد وإساءة لتراثنا الوطني تجلت بوضوح في نصب لوحات لشخصيات وطنية بالزي التقليدي الجزائري.

مصالح الدرك الوطني وفور علمها بالقضية تنقلت الى عين المكان للتحقيق والوقوف على ملابساتها والاستفسار بخصوصها من صاحب المركز التجاري الذي أكد حسب مصادر النهار أن الحادثة لا تعدو أن تكون مجرد خطأ من بعض العمال الذين تم التأكيد لهم على ضرورة وضع بكافة أرجاء المركز التجاري صورا ولوحات من التراث الوطني تحسبا لتدشين الرسمي يوم غد.

الأمر الذي جعلهم لا يستثنون حتى المراحيض عن حسن نية وبعيدا عن كافة التأويلات التي تم الترويج لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

مصالح الدرك الوطني وقفت على عملية نزع كل اللوحات التي تمثل كافتها الزي التقليدي الجزائري من مراحيض المركز التجاري دون اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد صاحب المركز على اعتبار أن الواقعة تم استدراكها في الحين بتدخل من مسؤوليه بعد خطأ غير متعمد لبعض العمال.

للإشارة ان المركز التجاري الذي يعد الأكبر على المستوى الإفريقي والواقع بمنطقة السانية غير البعيد عن المطار الدولي أحمد بن بلة سيتم افتتاحه يوم غد وسيكون إضافة تجارية وسياحية لتاني أكبر مدينة بعد الجزائر العاصمة تحضر به أكبر العلامات التجارية في مجال التسوق دون الحديث عن اماكن الترفيه التي سيوفرها.