وهران.. ضبط أدوات شيشة في مداهمة لمحلين

تمكنت عناصر من امن دائرة بئر الجير بوهران في عملية مداهمة ومراقبة لمحلات تجارية بقطاع الاختصاص من ضبط ادوات. ووسائل مستعملة لتقديم الشيشة للزبائن غير المرخص بها ومادة التبغ (المعسل الفاخر بانواعه).

وقد أسفرت العملية عن حجز بمحلين تجاريين 41 قارورة شيشة، 51 خرطوم شيشة، 63 رأس أنبوب شيشة، 2 كلغ من مادة المعسل الفاخر، و15 ماسك جمر و04 حاملة جمر.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين في هذا الشأن، مع وضع المحجوزات تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بوهران.