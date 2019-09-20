وهران : ضبط أزيد من  1280 قارورة خمر بمسكن مروجين بحي فوضوي

أخبار الجزائر
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وهران : ضبط أزيد من  1280 قارورة خمر بمسكن مروجين بحي فوضوي
بقلم كريمة سواق

أطاحت عناصر الامن بعين البيضاء بوهران بمروجي مشروبات كحولية يبلغان من العمر 22 و32 سنة مع حجز 1284 قارورة خمر.

وحسب ذات المصالح العملية تمت إثر استغلال لمعلومات تفيد بنشاط شخصين يقطان بالحي الفوضوي وادي العين البيضاء في ترويج الخمر.

وعلى إثرها باشرت مصالح الامن التحريات التي اسفرت عن تحديد هوية المروجين وتوقيفهم.

وعقب تفتيش منزل المتورط الرئيسي تم ضبط 542 قارورة و742 كانات من المشروبات الكحولية من مختلفة الأنواع بمجموع 1284 وحدة

ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين سيحالون بموجبه امام العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=702472

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