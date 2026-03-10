وهران: ضبط أزيد من 4 كلغ مخدرات بحوزة شخصين على متن دراجة نارية

تمكنت عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بحر الأسبوع المنصرم من شل نشاط شبكة إجرامية يمتهن أفرادها ترويج المخدرات. عن طريق نقلها باستعمل دراجة نارية لترويجها وسط الأحياء الشعبية.

العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا، والتي مفادها قيام أفراد هذه الشبكة بالمتاجرة وتخزين هذه السموم. متخذين من أحد المساكن وكرا للتخزين قصد ترويجها عبر الأقاليم الحضرية.

التحريات التي باشرها محققو المصلحة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا. مكّن من تحديد هوية المشتبه فيها ومكان تواجدهما،ليتم توقيفهما الواحد تلو الآخر.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تمّ تحرير إجراء قضائي قدما بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهما أمر إيداع.

