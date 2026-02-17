وهران.. ضبط أكثر من قنطارين لحوم بيضاء غير صالحة للاستهلاك

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران، في خرجة ميدانية مشتركة، بالتنسيق مع مديرتي التجارة والفلاحة لبلدية عين الترك، لمراقبة محلات الجزارة أين تم ضبط كمية من اللحوم البيضاء واللحم المفروم فاسدة غير صالحة للاستهلاك وقدر وزنها بأكثر من قنطارين و81 كلغ.

ونفذت العملية من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني وهذا للمحافظة على البيئة. وضمان سلامة وصحة المستهلك، والوقاية من التسممات الغذائية، تزامنا وشهر رمضان الفضيل. أين تم مراقبة 05 محلات بقطاع الاختصاص.

كما أوضحت مصالح الأمن، أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود المبذولة من طرف مصالح الشرطة للحفاظ على صحة المستهلك بالتنسيق مع الطبيب البيطري ومكتب النظافة للبلدية، أين تبين أن الكمية المضبوطة غير صالحة للاستهلاك البشري لعدم احترام شروط النظافة والحفظ، والصحة العمومية، أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

