وهران.. ضبط أكثر من 6 قناطير لحوم حمراء فاسدة

تمكنت مصالح الأمن بوهران من ضبط اكثر من 6 قناطير لحوم حمراء فاسدة بمرآب مسكن .

تمكنت عناصر من الأمن الحضري 20 بوهران من اكتشاف مخزن غير شرعي للحوم الحمراء.

حيث تم ضبط بداخله 6.4 قنطار من اللحوم الحمراء غير الصالحة للاستهلاك البشري بحي فلاوسن البركي سابقا.

العملية تمت بعد تحريات موسعة استغلالا لمعلومات تفيد باستغلال شخصين لمرآب مسكن لتخزين اللحوم الحمراء، الذي تنعدم فيه أدنى شروط النظافة.

حيث وبعد اخذ إذن من وكيل الجمهورية بتفتيش المحل بالتنسبق مع أعوان المراقبة وقمع الغش التابعيين لمديرية التجارة.

تم حجز 640 كلغ لحوم حمراء تبين بعد فحصها أنها غير قابلة للاستهلاك.

وقد تم خلال العملية توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 سنة و40 سنة على التوالي تم تحرير ضدهما إجراء قضائي سيحالان بموجبه على العدالة.