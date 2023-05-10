وهران.. ضبط أكثر 6 كلغ قنب هندي داخل منزل تاجر مخدرات

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول المدينة الجديدة بوهران من الايقاع بشخص. متلبسا بحيازة كنية معتبرة من المخدرات من نوع القنب الهندي. كان بصدد ترويجها على متن مركبة بحي الكميل.

كما تمت العملية، استغلالا لمعلومات تفيد بقيام المدعو “م.م” بترويج المخدرات ليتم اعداد خطة محكمة اسفرت عن تحديد المكان. حيث تم ضبط بالمركبة التي كان على متنها كمية من المخدرات قدرت بـ 14.9 غ كانت مخباة في صندوق صغير تحت المقود .

وبعد استصدار إذن بتمديد الإختصاص من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران المؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة فلواسن. تم تفتيش منزل هذا الأخير بمنطقة بلقايد اين تم العثور على عدة صفائح من المخدرات بالإضافة الي مبالغ مالية معتبرة. في حين، أسفرت العملية، عن حجز أكثر من 6 كلغ من القنب الهندي ومبلغ 8930000 دج.