وهران: ضبط اكثر من 23 قطار لحوم بيضاء فاسدة بمذبح سري

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالنجمة في وهران من وضع حد لنشاط مذبح سري تم حجز فيه اكثر من 23 قنطارا من اللحوم البيضاء غير الصالحة للإستهلاك البشري.

العملية تمت بناء علي دوريات باشرتها عناصر من ذات الفرقة حيثوبعد مداهمة وتفتيش المذبح السري تم صبط بداخله 23 قنطار و68 كلع لحوم بيضاء تبين بعد إخضاعها للمعاينة من طرف الطبيب البيطري انها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

وبعد استكمال التحقيقات مع صاحب المذبح السري الموقوف سبتم تقديمه امام وكيل الجمهوربة لدى محكمة السانيا للبث في قضيته. إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-