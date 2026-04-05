وهران: ضبط جزار متلبسا بترويج مادة محظورة تستعمل في حفظ الجثث

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران من توقيف جزار يقوم بترويج مادة كيميائية محظورة تعرف بـ “الميتابيسلفيت” تستعمل بطرق غير قانونية في حفظ الجثث.

وذلك عقب ورود معلومات مؤكدة إلى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية لحماية المستهلك. تفيد بوجود تاجر في القصابة يقوم باستغلال نشاطه التجاري كغطاء لترويج مادة كيميائية محظورة تعرف بـ “الميتابيسلفيت”. تستعمل بطرق غير قانونية في حفظ الجثث.

وتمت العملية بتدخل مشترك لعناصر شرطة البيئة والعمران التابعة للأمن العمومي بأمن ولاية وهران مدعومة بأعوان الأمن الحضري الأول والشرطة العلمية. حيث ضبط المعني في حالة تلبس بحيازة مخزون يقدر بـ36 قارورة بسعة إجمالية بلغت 54 لترا كانت موجهة للبيع.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيه. قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.