وهران: ضبط شاحنة بها أكثر من 10 آلاف وحدة خمر

تمكنت عناصر من فرقتي الأمن والتحري والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة ولاية وهران. من توقيف شخص بحوزته كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وهي العملية التي تمت خلال دورية مشتركة لذات العناصر باقليم الاختصاص. أين تم الاشتباه في شاحنة من نوع “ايسيزي” ليتم توقيفها. وبعد إخضاعها للتفتيش تم ضبط بداخلها 10 آلاف و787 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وقد تم تقديم صاحب المركبة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا بعد متابعته بجنح حيازة ونقل مشروبات كحولية من دون رخصة. ممارسة نشاط تجاري دون القيد بالسجل التجاري، إنعدام فاتورة الشراء وممارسة نشاط نقل البضائع بدون رخصة.