وهران: ضبط قائمة المساجد المعنية بفتح أبوابها أمام المصلين اليوم

كشف المدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، أن عدد المساجد التي يمكن أن يمسها قرار إعادة الفتح، طبقا لقرار السلطات العليا في البلاد، قد يصل إلى أكثر من 160 مسجدا.

وفي تصريح خص به إذاعة وهران، أكد مدير الشؤون الدينية المحلي احتمال أن يرتفع عدد المساجد المعنية بإعادة الفتح إلى 200 دور.

وحسب ذات المتحدث فإن إعادة فتح دور العبادات بشكل تدريجي، والذي ينحصر في كبرى المساجد على غرار الجامع القطب عبدالحميد بن باديس، وجب احترام عدد من الشروط منها : التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وأيضا ضرورة أن يجلب كل مصل سجادته، لإقامة الصلاة.

وفي ذات السياق، أشار مدير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى أن ولاية وهران، تضم 500 مسجدا و128 مصلى، منتشرا بمختلف تراب الولاية.