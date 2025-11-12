وهران: ضبط قرابة 19 كلغ “كيف” ووضع حد لنشاط شبكة إجرامية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية وهران، بحر الاسبوع المنصرم من توقيف شخصين متورطين في الاتجار. والترويج للمخدرات مع ضبط قرابة 19 كلغ من الكيف المعالج.

العملية النوعية المنفذة جاءت عقب استغلال معلومات مؤكدة تتعلق بقيام احد المشتبه فيهم بتخزين كمية معتبرة من المخدرات. مواصلة لمجريات التحقيق تمكن محققو الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه والمسكن الذي كان يستعمل في تخزين ذات السموم.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزبو، تم تفتيش المسكن أين تم ضبط 18 كلغ و650 غرام من الكيف المعالج. واسترجاع دراجة نارية كانت تستعمل في ترويج السموم. كما تم توقيف مشتبه فيه ثاني شريك في العملية.

وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما امام وكيل الجمهورية لدى محكمة ارزيو.

