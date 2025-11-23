وهران: ضبط قرابة 2 كلغ كوكايين و30 ألف كبسولة “صاروخ”

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة - غرب وهران”SRLCO”، وفي عمليتين متتاليتين منفذتين بحر الأسبوع المنصرم. من تفكيك شبكتين منظمتين عابرتين للحدود تنشطان في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة “كوكايين” والمؤثرات العقلية. مع توقيف 7 أشخاص من عناصرهما.

وأسفرت العمليتان، اللتان نُفِّذتا عقب عمل ميداني دقيق وتحريات معمقة تحت إشراف النيابة المختصة. مشمولة بعمليات تفتيش للمساكن المستغلة في تخزين وإخفاء المخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط 1 كلغ و431 غرام من المخدرات الصلبة ” كوكايين “. 29389 من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”. 6168 قرص من المخدرات الصلبة “إكستازي”.

كما تم استرجاع 4 مركبات سياحية، كانت تستغل في النشاطات الإجرامية للشبكتين المنظمتين. مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 466 مليون سنتيم ومبلغ آخر بالعملة الأجنبية يقدر بـ 7700 أورو من العائدات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيلا الجمهورية لدى كل من محكمة العثمانية ومحكمة فلاوسن بوهران.

