وهران: ضبط مواد إستهلاكية فاسدة “حلويات وشكولاطة” مخزنة بمستودع

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من حجز مواد وسلع منتهية الصلاحية بمستودع سري في حي المقري التابع لبلدية وهران.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود مستودع بحي المقري بلدية وهران. يحتوي على مواد إستهلاكية فاسدة كانت بصدد التسويق. وبعد التأكد من المعلومة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية باستصدار إذن من وكيل الجمهورية تم مداهمة المستودع. بالتنسيق مع أعوان من مديرية التجارة. أين تم ضبط المواد منتهية الصلاحية ذات المنشأ الاجنبي.

كما تتمثل المحجوزات في 638 علبة و وحدة شكولاطة من مختلف الأنواع. بالإضافة كذلك إلى 258 وحدة لبان إلى جانب مواد ذات منشأ أجنبي بدون وسم تتمثل في 430 دلو وعلب حلويات. 2530 علبة لبان، 1660 علبة ووحدة شكلاطة. بالإضافة كذلك إلى 18700 علبة وكبسولة قهوة و1830 صندوق ياووغت.

وقد بلغت القيمة المالية الاجمالية لجميع المحجوزات مليار و500 مليون سنتيم.

وسيتم تقديم المتورطين أمام النيابة للبث في قضيتهم بعد متابعتهم بجنحة حيازة بضائع أجنبية مستوردة عن طريق التهريب، عدم وسم المنتوج، عدم احترام شروط التخزين والحفظ. انعدام الفوترة، الغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية، مخادعة المستهلك والمساس بالمصلحة المعنوية للمستهلكين.