وهران: ضبط 10 قناطير من الدجاج الفاسد بمحل جزارة بحاسي بونيف

تمكنت عناصر من الأمن الحضري لحاسي بونيف بوهران من حجز مايفوق 10 قناطير من اللحوم البيضاء “لحم الدجاج”. غير صالحة للإستهلاك البشري.

العملية تمت استغلالا لمعلومات واردة إلى ذات المصالح تفيد بقيام صاحب محل تجاري للجزارة مختص في بيع وتسويق اللحوم البيضاء بالتجزئة، بتخزين كمية كبيرة من اللحوم البيضاء بطريقة غير شرعية.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل تم مداهمة المكان، وبعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري. تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري لمخالفتها شروط الحفظ والنظافة والتبريد وشروط التخزين. حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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