وهران: ضبط 1082 قرص إكستازي وصاروخ بحوزة مروجين

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية متورط فيها 3 مسبوقين قضائيا ضبطت بحوزتهم 1082 قرصا مهلوسا.

وفي هذا السياق، تمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد باتخاذ أحد المساكن كوكر لترويج هذه السموم.

حيث وبعد ترصد لنشاطهم المشبوه واستصدار إذن بالتفتيش تم الإيقاع بهم مع حجز 1082 قرص مهلوس من بينها 900 قرص إكستازي و180 قرص صاروخ 300 ملغ ومبلغ 71000 دج ومركبة إلى جانب 762 غ.

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وهران: 3 قتلى إثر اصطدام بين سيارتين بعين الترك

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين بعين الترك ولاية وهران.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران، على الساعة 03 و 34 دقيقة اليوم الأربعاء. على إثر إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 84 ببلدية عين الترك. مما أسفر عن وفاة 03 أشخاص في مكان الحادث.

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