وهران: ضبط 1082 قرص إكستازي وصاروخ بحوزة مروجين
تمكنت عناصر من الأمن الحضري الخامس بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية متورط فيها 3 مسبوقين قضائيا ضبطت بحوزتهم 1082 قرصا مهلوسا.
وفي هذا السياق، تمت العملية استغلالا لمعلومات تفيد باتخاذ أحد المساكن كوكر لترويج هذه السموم.
حيث وبعد ترصد لنشاطهم المشبوه واستصدار إذن بالتفتيش تم الإيقاع بهم مع حجز 1082 قرص مهلوس من بينها 900 قرص إكستازي و180 قرص صاروخ 300 ملغ ومبلغ 71000 دج ومركبة إلى جانب 762 غ.
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وهران: 3 قتلى إثر اصطدام بين سيارتين بعين الترك
كما لقي 3 أشخاص مصرعهم صبيحة اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين بعين الترك ولاية وهران.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران، على الساعة 03 و 34 دقيقة اليوم الأربعاء. على إثر إصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 84 ببلدية عين الترك. مما أسفر عن وفاة 03 أشخاص في مكان الحادث.
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الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران
الإيقاع بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها في وهران
كما تمكنت عناصر من فصيلة مكافحة تهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران
من الايقاع بشبكة إجرامية وطنية تنشط على مستوى الغرب والوسط من الوطن مختصة في سرقة المركبات وتزوير محرارات رسمية.
وقد أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص من بينهم شخصين محل بحث تتراوح أعمارهم ما بين 34 و43 سنة مع استرجاع مركبتين ومبلغ يفوق 189 مليون سنتيم.
إلى جانب 5 هواتف نقالة. وهي العملية التي تمت بعد شكوى مفادها تعرض سيارته مركونة للسرقة مركبة من قبل مجهولين.
لتباشر ذات المصالح تحرياتها التقنية والعملياتية، حيث وبعد استصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش مع تمديد الإختصاص لولايات مجاورة تم توقيف أفراد الشبكة.