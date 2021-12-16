وهران: طبيب عام مزيف يفتح عيادة طبية تحت غطاء الحجامة

تمكنت عناصر من فصيلة الممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران. من الإيقاع بطبيب مزيف فتح عيادة طبية يمتهن فيها الحجامة للتمويه على نشاطات غير الشرعية.

كما تم حجز معدات ومستحضرات طبية، وصفات طبية، وأختام خاصة بطبيب عام.

وجاءت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط طبيب عام مزيف حوّل مسكنا بإحدى الأحياء الشعبية إلى عيادة طبية خاصة دون ترخيص او شهادة تسمح له بممارسة المهنة.

وبعد استصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية. تم ضبط المتهم متلبسا بفحص أحد المرضى من زبائنه. مع حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في فحوصاته الطبية من بينها أختام طبية، وصفات طبية مختومة، 3 أجهزة لقياس الحرارة، أجهزة تستعمل في التدليك. بالإضافة كذلك إلى أسرة طبية، 19 مقصا خاصا بالراحة ومستحضرات طبية وعلاجي مختلفة من ابر، مشارط جراحية وسماعات طبية.

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تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي الكرمة التابع لأمن دائرة السانية بوهران من الإيقاع بمنتحل صفة طبيب مزيف. كان يقتني أدوية من الصيدليات لإعادة بيعها.

ومكنت العملية من حجز أدوية مختلفة الاصناف و03 أختام، ووصفات طبية مختومة فارغة و13 بطاقة ضمان اجتماعي.

وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بإنتحال شخص لصفة طبيب عام بالكرمة كان يقوم بإقتناء أدوية من صيدليات. لتباشر بعدها عناصر الأمن الوطني تحرياتها.

وأظهرت التحريات أن الطبيب المزيف يمارس نشاطه دون ترخيص أو شهادة تسمح له بمزاولة هذه المهنة. ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيفه متلبسا داخل صيدلية وهو بصدد الإحتيال على أصحابها.كما تم ضبط بحوزته على أختام مختلفة، وسماعة طبيب ومأزر.

كما كشفت التحريات الأولية كشفت أن هذا الأخير يقوم بإستخراج الأدوية لإعادة بيعها للمرضى. حيث وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بتفتيش منزله.

أين تم حجز أدوية مختلفة الأصناف منها 03 علب أدوية تصنف كمهلوس، وصفات طبية فارغة ومختومة بختم الطبيب والمؤسسة الاستشفائية. بالإضافة إلى وثائق ادارية، و13بطاقة ضمان إجتماعي، و3 أختام منها ختم خاص بمؤسسة إستشفائية جوارية وأخرى خاصة بطبيب عام.