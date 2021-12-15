وهران: طبيب مزيف يقتني أدوية من صيدليات لإعادة بيعها

تمكنت مصالح الأمن الحضري الخارجي الكرمة التابع لأمن دائرة السانية بوهران من الإيقاع بمنتحل صفة طبيب مزيف. كان يقتني أدوية من الصيدليات لإعادة بيعها.

ومكنت العملية من حجز أدوية مختلفة الاصناف و03 أختام، ووصفات طبية مختومة فارغة و13 بطاقة ضمان اجتماعي.

وتمت العملية إستغلالا لمعلومات تفيد بإنتحال شخص لصفة طبيب عام بالكرمة كان يقوم بإقتناء أدوية من صيدليات. لتباشر بعدها عناصر الأمن الوطني تحرياتها.

وأظهرت التحريات أن الطبيب المزيف يمارس نشاطه دون ترخيص أو شهادة تسمح له بمزاولة هذه المهنة. ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيفه متلبسا داخل صيدلية وهو بصدد الإحتيال على أصحابها.كما تم ضبط بحوزته على أختام مختلفة، وسماعة طبيب ومأزر.

كما كشفت التحريات الأولية كشفت أن هذا الأخير يقوم بإستخراج الأدوية لإعادة بيعها للمرضى. حيث وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة السانية بتفتيش منزله.

أين تم حجز أدوية مختلفة الأصناف منها 03 علب أدوية تصنف كمهلوس، وصفات طبية فارغة ومختومة بختم الطبيب والمؤسسة الاستشفائية. بالإضافة إلى وثائق ادارية، و13بطاقة ضمان إجتماعي، و3 أختام منها ختم خاص بمؤسسة إستشفائية جوارية وأخرى خاصة بطبيب عام.

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ميلة: الحبس لموظفين والرقابة القضائية لطبيب شرعي بسبب تزوير وصفات طبية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد بإيداع موظفين الحبس مع وضع تحت الرقابة القضائية الطبيب الشرعي لمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد.

كما أمر بوضع 3 مواطنين تحت الرقابة القضائية، حيث أقروا بمنح أموال بمقابل حصولهم على شهادات الطبيب الشرعي. لإستعمالها في التقاضي في سابقة هي الأولى من نوعها في نشاط الطب الشرعي عبر التراب الوطني.

وكانت مصالح الشرطة بأمن دائرة تاجنانت قد أوقفت موظفا متلبسا بطلب رشوة والذي أقر خلال مراحل التحقيق على نشاط منظم. برفقة عامل معه بالتنسيق مع الطبيب الشرعي للمستشفى من خلال إستصدار وصفات عجزية للتقاضي بها بمقابل عمولات مالية.

وقد إستمع قاضي التحقيق لمجموع 30 شخصا بين موظفين و أطباء، في واحدة من أكبر ملفات الفساد الصحي بمستشفى هواري بومدين ببلدية شلغوم العيد.

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