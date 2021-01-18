وهران: عدل تعلن عن بيع 158 محل تجاري بحي 1553/3000 مسكن بلدية مسرغين

أعلنت وكالة عدل عن بيع 158 محل تجاري بحي 1553/3000 مسكن بلدية مسرغين بولاية وهران.

وحسب إعلان نشرته الوكالة عبر صفحتها على الفايسبوك، فقد وضعت بالمزايدة وبالتعهدات المختومة 158 محل للبيع.

وأضافت، أن المحلات ذات إستعمال تجاري ومهني متواجدة بـ 1553/3000 مسكن موقع 3 بلدية مسرغين ولاية وهران.

وأوضح الإعلان، أن المواطنين الراغبين المشاركة في البيع بالمزايدة الإطلاع على مضمون الاعلان الصادر اليوم 18 جانفي.

وبإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي يرغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى مقر الوكالة وسحب دفتر الشروط.

و حدد آخر أجل لسحب دفتر الشروط بـ 15 يوم إبتداءا من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة منتصف النهار.

كما حدد آخر أجل لإيداع العروض باليوم 15 من تاريخ صدور هذا الإعلان بنفس التوقيت الذي تم فيه سحب دفتر الشروط.

وأوضح الإعلان، أن عملية فتح الأظرفة ستكون في جلسة علنية بمقر المديرية وذلك في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض.