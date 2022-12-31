قناة النهار وهران: عروض راقية بالمطاعم والفنادق لإستقبال ليلة رأس السنة بقلم النهار أونلاين نشر في 31 ديسمبر 2022 - 23:08 شارك غرِّد أرسل 8 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/M26M5 اقرأ أيضا "رمطان لعمامرة : "تُعتبر الجزائر قطبا رائدا في العلاقات الدّولية قناة النهار 11 ديسمبر طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية للطريق اولف بولاية ادرار.. السلطات تتحرك قناة النهار 25 ديسمبر "رئيس الجمهورية :" إنتاج الأدوية والأنسولين في الجزائر مفخرة ويجب إعادة إحياء مجمّع صيدال قناة النهار 13 ديسمبر الفرصة الثانية " كمال "bourvil".. يكشف كيف دخل لعالم العصـ.ـابات وإصابته بطلقات نـ.ـارية قناة النهار 16 ديسمبر فاسألوا: الله ينظر الى قلوبنا قناة النهار 24 ديسمبر أمن: لحفظ السكينة ودحر الجريمة عشية رأس السنة.. مداهمات أمنية مشتركة قناة النهار 30 ديسمبر يحيى طبيش: عام 2022 خرج عليا وتحصلت على الدكتوراه في الإعلام قناة النهار 29 ديسمبر مجتمع: بشعار كل نهار ورزقه .. متقاعدون يعودون للعمل من جديد قناة النهار 18 ديسمبر زهرة: الخوف الزائد على الأبناء يجعلهم في محيط إتكالي قناة النهار 21 ديسمبر دلال خير: طفلة فقدت عينها اليسرى إثر حادثة إعتداء وتحتاج إلى زراعة قرنية لعودة بصرها من جديد قناة النهار 30 ديسمبر