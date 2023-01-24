وهران: عصابة إجرامية تسرق 54 رأس غنم من مزرعة في مسرغين

تمكن عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمسرغين في وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المواشي.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها أحد الضحايا تفيد بتعرضه للسرقة أين تم الإستيلاء على 54 رأس غنم من مزرعته الكائنة ببلدية مسرغين.

وبعد فتح تحقيقات واسعة بعد الحصول على المعلومة وبتنشيط عنصر الاستعلام تم وضع خطة محكمة من طرف ذات العناصر. أسفرت عن توقيف أفراد هذه العصابة المتكونة من 5 أشخاص. مع استرجاع مبلغ مالي قدر بأكثر من 240 مليون سنتيم من عائدات بيع المواشي المسروقة مع حجز هواتف نقالة.