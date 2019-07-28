وهران.. عمال إقامة بلقايد يحتجون على تعرض زميلهم للاعتداء

نظم عمال وموظفة لإقامة الجامعية سليماني شعبان ببلقايد في وهران وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية.

استنكارا الاعتداء الجسدي الذي تعرض له احد الأعوان من قبل أحد المنتمين لتنظيم طلابي مباشرة بعد خروج ممثلين عن نقابة العمال من اجتماع جمعهم بمدير الاقامة بمكتبه لتدارس بعض المشاكل المهنية والانشغالات المطروحة على طاولته تخص بالدرجة الأولى جانب الامن وحفظ حقوق واحترام الموظف بالإقامة بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي أصبح عرضة لها من قبل بعض الطلاب المنتمين لتنظيمات طلابية فرضت سيطرتها على حرم الاقامة الجامعية سواء تعلق الأمر بطلبة أو عمال أمام عجز المسؤول الأول عنها عن اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع حد لحالة التسيب والفوضى واللامن بإقامة بلقايد التي تستدعي تدخل عاجل لضبط الأمور خصوصا مع مشكل الاختلاط السبب الرئيسي في تأزم الأوضاع بها.

عمال مديرية الخدمات الجامعية بلقايد المحتجين أكدوا في بيان تحصلت النهار على نسخة منه تضامنهم ومساعدتهم لزميلهم المعتدى عليه بحرم الاقامة وبالقرب من مكتب مديرية الخدمات الجامعية أمام أنظار عدد كبير من العاملين والعاملات مطالبين المدير بصفته المسؤول الأول عن توفير جو مهني ملائم للعمل إلى جانب المساهمة في الحفاظ عل الامن والاستقرار باتخاذ الإجراءات القانونية والردعية ضد الطالب المتهم بالاعتداء وإنهاء حالة تدخل ممثلي التنظيمات الطلابية في كل ما له صلة بعمال الاقامة في ظل تكرر استفزازاتهم التي ستؤدي لا محالة إلى مواجهات أن استمرت الأوضاع على ما هي عليه كما طالبوا في نفس البيان بإعادة الاعتبار لزميلهم الضحية وإعادته إلى منصبه الأصلي بعد ابعاده عنه دون مبرر وجيه مع تفعيل آلية المجلس التأديبي ضد الطلاب على مستوى جميع الفقاعات إلى جانب منع تواجد الطالب داخل النقرات المخصصة لأعوام الأمن عند بوابات المديرية تفاديا لأي احتكاك فيما بينهم لتعزيز قيم التضامن ونبذ العنف والالتزام بالقوانين المسيرة للاقامات الجامعية.