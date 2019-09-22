وهران.. عمال “فارتيال” بأرزيو يحتجون أمام مقر الولاية

تجمع زهاء 100 عامل تابعين لشركة “فارتيال”لإنتاج الأمونياك والأسمدة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بأرزيو في وهران اليوم أمام مقر الولاية.

العمال تجمعوا للمطالبة بتسديد أجورهم الشهرية العالقة لمدة شهرين بسبب تجميد الحساب البنكي للشركة.

هذه الحركة الاحتجاجية هي الثانية على التوالي للمطالبة بتسديد أجورهم الشهرية العالقة لمدة شهرين بسبب تجميد رصيد الشركة بقرار من العدالة.

و طالب المحتجون السلطات المحلية و القضائية بالتدخل العاجل لرفع التجميد على الحساب البنكي للشركة حتى يتسنى لها تسديد أجور العمال البالغ عددهم بنحو 1000 عامل.

وهذا المصير هو نفس مصير عمال ذات الشركة بولاية عنابة المقدر عددهم بقرابة 1.000 عامل أخر.

و قد تم تجميد رصيد الشركة بعد إيداع رجل الأعمال علي حداد الحبس الذي يحوز على 17 بالمائة من أسهم المؤسسة.