وهران: عملية تلقيح واسعة بهذه المساجد غدًا الجمعة

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، بالتنسيق مع مديرية الصحة للولاية، عن تنظيم عملية تلقيح واسعة لفائدة ساكنة وهران غدا الجمعة، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وهذا في إطار محاربة وباء كوفيد 19.

وكشفت المديرية في بيان لها، أن المساجد المعنية هي: المسجد القطب عبد الحميد بن باديس حي جمال الدين، والأمير عبد القادر حي البركي، ومعاذ بن جبل حي 200 مسكن السانيا.

بالإضافة الى مسجد الصالحين الواقع بجانب سوق الخضر حي بوعمامة، وسعد بن أبي وقاص الواقع بجنب محطة البنزين station حي بوعمامة، ومسجد لقمان الحكيم الواقع بالقرافة حي بوعمامة.

إلى جانب، مسجد أبي هريرة الواقع بالفيرمة حي بوعمامة، ومسجد علي بن أبي طالب قرية بن ملوكة بلدية قديل، ومسجد نورالهدى حي الياسمين بئر الجير.