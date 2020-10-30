وهران: عودة محطة تحلية مياه البحر في مرسى الحجاج إلى الإنتاج

أعلنت ولاية وهران عن الانتهاء من إصلاح الأعطال، لمحطة تحلية مياه البحر الكائنة بمنطقة المقطع ببلدية مرسى الحجاج.

وحسب بيان ولاية وهران، اليوم الجمعة، فقد شرعت المحطة في العودة إلى إلانتاج بصفة تصاعدية .

ويتم حاليا ملئ القنوات الناقلة و الخزانات الرئيسة على مستوى الولاية .

وستشرع مؤسسة سيور في تزويد مختلف المناطق بهذه المادة، ابتداء من مساء اليوم بصفة تدريجية.

وهذا الى غاية العودة إلى الوضعية الطبيعية، مع بلوغ الخزانات مستوى يسمح بذلك، وتبقى الوضعية موضوع متابعة مستمرة.

يأتي هذا تبعا لتعليمات والي ولاية وهران خلال تنقله أمس لمحطة تحلية مياه البحر الكائنة بمنطقة المقطع ببلدية مرسى الحجاج.

كما يأتي تنفيذا للالتزامات التي تم تسطيرها بخصوص اصلاح الاعطال والعودة إلى الإنتاج.