وهران : عين الترك مدينة للطهارة وليس للدعارة

عين الترك مدينة للطهارة وليس للدعارة هي إحدى شعارات العشرات من المواطنين الذين نظموا زوال اليوم وقفة احتجاجية بساحة فندق شمس بعين الترك في وهران ضد ما وصفوه بتفشي واستفحال بيوت الدعارة.

حيث رفعوا عديد اللافتات يستنكرون فيها هذه الظاهرة الشاذة بمنطقة معروفة بوازع عائلاتها الديني أمام تصرفات منحرفة ولااخلاقية لبعض الدخلاء.

الذين شوهوا صورة مدينة عين الترك بسلوكاتهم المخزية علنا وامام أنظار الجهات الوصية التي تتحمل مسؤولية انتشار هذه الآفات الإجتماعية امام غياب الردع.

المحتجون من قاطني بلدية عين الترك أشاروا إلى الثراء السياحي الذي تتميز به المنطقة استغلتها بعض الأطراف لتحويله إلى أوكار مفتوحة لممارسة الفسق والدعارة بتواطؤ بعض الفنادق التي لا تنشط في إطار قانوني.

في حين اشادوا بالمجهودات الأخيرة للجهات الأمنية والقضائية التي استجابت لنداءاتهم عقب مباشرة حملة اعتقالات لبعض المنحرفين والمنحرفات في إطار محاربة الدعارة والفساد الأخلاقي بإقليم بلدية عين الترك.