وهران: غرس ما يقارب 9700 شجيرة بغابة سيدي غالم

تواصلت نهار اليوم السبت المرحلة السادسة من عمليات التشجير وتنظيف الفضاءات الغابية بوهران، وذلك في إطار الحملة الوطنية التشجير.

ومكنت العملية من غرس ما يقارب 9700 شجيرة، 8700 منها من فيدرالية المجتمع المدني و1000 شجيرة من مديرية الموارد المائية.

وتم غرس هذه الشجيرات على مساحة تقدر بـ 7،5 هكتار، على مستوى غابة منطقة سيدي غالم بإقليم بلدية طافراوي.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية وهران، فقد شهدت حضور أكثر من 2000 شخص من مختلف المشاركين.

للتذكير فإن هذه العمليات ستستمر بصفة دورية إلى غاية 21 مارس المقبل .

وقد نظمت ولاية وهران هذه العملية، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية على غرار الدرك الوطني، الامن الوطني، الجمارك، الحماية المدنية.

بالإضافة الى المديريات التنفيذية والمديريات التقنية بالبلديات، فعاليات المجتمع المدني ممثلين في 30 جمعية في مختلف القطاعات والمواطنين.