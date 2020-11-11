وهران.. غلق سوق المدينة الجديدة وسوق الكتان نهاية كل أسبوع ومنع المقاهي من وضع الطاولات

قرر والي ولاية وهران مسعود جاري غلق سوق المدينة الجديدة وسوق الكتان كل نهاية أسبوع.

وحسب بيان للمصالح الولائية، فقد جاء قرار الوالي كإجراء وقائي احترازي بعد ارتفاع معدل الاصابات بكوفيد 19 بالولاية.

وكذلك عملا بتعليمات الوزير الأول في إطار النظام الـمعتمد من طرف السلطات العمومية في مجال تسيير الأزمة الصحية.

خاصة بعد تعديل مواقيت الحجر الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحا لمدة 15 يوما.

وكذا تجميد النقل الحضري العمومي والخاص خلال نهاية كل اسبوع مع تكليف الولاة باتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية.

كما تم منع أصحاب المقاهي من وضع الطاولات داخل محلاتهم وخارجها مع منعهم من تشغيل شاشات التلفزيون لمنع اي تجمع يمكن له ان يشكل بؤرا للوباء.

كما تقرر ايضا التشديد على احترام شرط التباعد واحترام عامل المسافة بين كل طاولة واخري بالتسبة لأصحاب المطاعم.

وشدد الوالي أن أي إخلال أو مخالفة لهذه الإجراءات سيتعرض أصحابها للعقوبات القانونية المنصوص عليها.