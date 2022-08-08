وهران.. غلق شاطئ عين فرانين بعد حادثة وفاة شخصين

هذا وشدد والي الولاية عبر هذا القرار الذي اقترحه مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، على عدم إعادة فتح الشاطئ إلا بعد إعداد دراسة جيوتقنية للموقع وموافقة اللجنة الولائية المكلفة بفتح ومنع الشواطئ للسباحة.

وللإشارة، توفي أمس الأحد رجل وابنه، فيما أصيبت زوجته بجروج متفاوتة الخطورة جراء انهيار صخري بشاطئ عين فرانين ببلدية بير الجير ولاية وهران. ووقع هذا الحادث الذي تمثل في انهيار صخري وسقوط صخرة على العائلة، صبيحة الأمس في حدود الساعة 10و45 د.