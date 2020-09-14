وهران.. غياب أزيد من 1690 مترشح للبكالوريا في اليوم الأول

أعلنت مديرية التربية لولاية وهران، عن تسجيل غياب 1698 مترشحا لإمتحان شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، خلال اليوم الأول.

وهو ما يمثل نسبة 8.11 بالمائة من العدد الإجمالي للمترشحين، حسبما نقلته وكالة الأنباء،عن خلية الإعلام والاتصال لذات المديرية.

وقدر عدد الغائبين بالنسبة للتلاميذ النظامين 172 مترشحا بنسبة 1.15 بالمائة فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار الغائبين 1526 مترشحا بنسبة 25.78 بالمائة.

وكشفت ذات المصالح، أنه لم يتم تسجيل أي حالة غش ولا حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتحصي ولاية وهران 20939 مترشحا لهذا الامتحان منهم 15016 متمدرس و5923 مترشح حر، موزعين عبر 68 مركز إجراء.