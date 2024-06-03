وهران.. غياب 351 مترشحا في اليوم الاول من امتحانات البيام

سجلت مديرية التربية خلال اليوم من امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2024 غياب 351 مترشحا اغلبهم من فئة الاحرار.

ما سيتسبب لهم في الاقصاء وعدم مواصلة الامتحانات حسب ما تمليه القوانين والاجراءات التنظيمية لسيرها، فيما لم يتم تسجيل اي حالة غش.

للاشارة ان مديرية التربية لولاية وهران احصت خلال امتحانات شهادة التعليم المتوسط أكثر من 33 ألف و620 مترشحا من بينهم 694 مترشحا حرا و36 مترشحا من ذوي الهمم موزعين على 114 مركز اجراء.