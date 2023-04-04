وهران.. فتح التسجيلات لاقتناء سكنات LPL وهذه هي الأسعار

أصدرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بيانا صحفيا، أعلنت فيه إعادة في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر في ولاية وهران.

وجاء في البيان:”تعلم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية كافة المواطنين عبر التراب الوطني او خارج الوطن الراغبين في الترشح لاقتناء سكنات الترقوي الحر بانه سيتم إعادة فتح الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية للتسجيل في ولاية وهران. موقع حي 102 مسكن ترقوي حر خميستي ( ولاية وهران ).”

وأوضح المصدر نفسه، بأن التسجيل يكون عبر الموقع الرسمي للمؤسسة: www.enpi.dz. أو عبر الرابط مباشرة:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/ ، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق لـ 05/04/2023 على الساعة 10:00 صباحًا .

ويشمل الموقع شقق من نوع F3 و F4، وشقق مزدوجة DUPLEX من نوع F6 و F5.

أسعار هذه السكنات ومساحاتها

ووفقا لبيان المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، فإن مساحة شقة ذات ثلاثة غرف تتراوح من 86.86 متر مربع الى 91.16 متر مربع، حيث ىبدأ سعرها من 610.00 201 14 دج الى 660.00 904 14 دج.

وتتراوح مساحة شقة ذات اربعة غرف من 98.86 متر مربع الى 101.05 متر مربع، بينما سعرها يبدأ من 610.00 163 16 دج الى 675.00 521 16 دج.

كما تتراوح مساحة شقة ذات خمسة غرف مزدوجة من 149.65 متر مربع الى 158.26 متر مربع. فيما يبدأ سعرها من 775.00 467 24 دج الى 510.00 875 25 دج.

وأخيرا، مساحة شقة مزدوجة ذات ستة غرف 176.74 متر مربع، يبدأ سعرها 990.00 896 28 دج

ومن اجل معاينة المشروع عن بعد، دعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الراغبين إلى زيارة الموقع:https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/

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