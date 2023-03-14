وهران.. فتح تحقيق معمق في حادث انهيار عمارة

أمر مجلس قضاء وهران، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق معمق حول حادث انهيار جزئي لعمارة بحي بلاطو. وهذا من أجل تحديد المسؤوليات.

كما افاد بيان مجلس قضاء وهران، أن وكيل الجمهورية تنقل إلى عين المكان. وعاين أشغال حفر لتشييد بناية بجانبها.

للإشارة، افادت مصادر النهار، أن العمارة المنهارة لم تصنف ضمن العمارات الهشة الآلية للانهيار. كما يحتوي الحي على العديد من البنايات الهشة والقديمة.

وكانت قد تدخلت وحدات الحماية المدنية، منتصف نهار اليوم الاثنين، لأجل إنقاذ امرأة ورضيع إثر انهيار بناية في وهران.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع في شارع الإخوة نياطي بحي بلاطو، ببلدية وهران.

كما تمكنت إسعافات الحماية المدنية، من إخراج امرأة وطفل رضيع على قيد الحياة. فيما لا تزال العملية متواصلة.

حادث مماثل في نفس الحي

سجلت مصالح الحماية المدنية، وفاة شخص وإصابة 3 آخرين. و هذا على إثر انهيار جزئي لأرضية الطابق الرابع و الثالث لبناية قديمة بوهران.

كما جاء في بيان الحماية أن الأخيرة، تدخلت على الساعة 14 سا و55 دقيقة، لأجل حادث انهيار جزئي لأرضية بناية سكنية قديمة”. “على مستوى الطابق الرابع والثالث للعمارة، بحي سيدي البشير ببلاطو”.

في حين، خلف الحادث وفاة شخص و إصابة 3 آخرين بجروح تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي.