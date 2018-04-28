وهران.. فتح حلبة الثيران بالكميل جوان المقبل

سيتم شهر جوان القادم إعادة فتح للجمهور حلبة الثيران المتواجدة بحي محيي الدين الكميل سابقا بوهران والتي تعرف أشغال ترميم.

هذا المعلم التاريخي الذي يعود إلى القرن التاسع عشر ويعتبر الوحيد في الجزائر وإفريقيا.

سيستقبل اعتبارا من الشهر المقبل تظاهرات ثقافية وفنية ورياضية.

وقد استقبلت حلبة الثيران لوهران عدة عروض لمصارعة الثيران خلال الحقبة الاستعمارية من تنشيط مصارعين مشهورين.

استنادا إلى وثيقة تاريخية متعلقة بحلبة الثيران لوهران .

ولا يزال موسم مصارعة الثيران المعروفة باسم ” لاكوريدا” التي كانت تنطلق في موسم الربيع وتنتهي في شهر نوفمبر.

منقوشا في الذاكرة الجماعية للوهرانيين باعتبار أن العرض كان يجلب جمهورا غفيرا.

وقد شهد هذا الهيكل في الماضي عدة تظاهرات ثقافية و فنية و رياضية.

كما احتضن قبل ترميمها المكاتب الادارية للديوان البلدي للرياضات ومكاتب جمعيات رياضية.