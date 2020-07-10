وهران في الصدارة متبوعة بتيارت وتزايد المصابين في 13 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 996 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 487 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 13124 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية الوادي تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها وهران متبوعة بسطيف ثم العاصمة.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 13 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

وهران: (+ (64

تيارت: (+ (55

الجزائر: (+51(

قسنطينة: ( (+50

سطيف: (+46 (

تلمسان: (+ (28

البليدة: (+26(

الوادي: (+ (24

تيسمسيلت: (+ (23

باتنة: (+17(

ميلة: (+ (11

المدية: (+ (10

سيدي بلعباس: (+ (6