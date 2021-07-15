وهران: قتيلان وجريح في اصطدام سيارة بدراجة نارية بعين الترك

توفي صباح اليوم في حدود الساعة 02 سا و30 دقيقة شخصين في حادث مرور بسان روك. بلدية ودائرة عين الترك اثر إصطدام سيارة بدراجة نارية.

مباشرة بعد تلقي وحدات الحماية المدنية لنداء النجدة توجهت إلى عين المكان. أين تم تسجيل وفاة ضحيتين من جنس ذكر أعمارهم 24 سنة و 34 سنة. تم تحويلهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

فيما أصيب آخر من جنس ذكر يبلغ من العمر حوالي 22 سنة. تم إسعافه وتحويله نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى.