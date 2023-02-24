وهران: قتيلان و15 جريح إثر اصطدم بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الجمعة في وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة. إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة بولاية وهران.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع حاث مرور صبيحة اليوم على الساعة 10 سا و 48 دقيقة صباحا. أين تدخلت الوحدات العملية على مستوى الطريق الوطني رقم 02 مسرغين إتجاه بوتليليس بالقرب من قرية حشايشي بلدية مسرغين دائرة بوتليليس. من أجل حادث مرور مميت تمثل في تصادم بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط “مستغانم- مغنية” مع سيارة سياحية.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل وفاة شخصين الأول يبلغ من العمر حوالي 85 سنة والثاني يبلغ من العمر 20 سنة “كانا على متن السيارة السياحية”. متوفيان في عين المكان تم تحويلهما نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

كما تم تسجيل 15 جريح من بينهم 06 من جنس أنثى. تتراوح أعمارهم مابين 03 إلى 62 سنة يعانون من إصابات متفاوتة وحالات صدمة تم إسعافهم وتحويلهم على نحو عيادة متعددة الخدمات بمسرغين. وعيادة متعددة الخدمات ببوتليليس ومستشفى وهران الجامعي .