وهران: قتيلان و5 جرحى في إصطدام سيارة بدراجة نارية بلامادراق

لقي زوال اليوم شخصان حتفهما وتعرض 5 اخرون لاصابات متفاوتة الخطورة في حادث اصطدام بين سيارة ودراجة نارية من الحجم الكبير على مساوى الطريق الولائي رقم 84 الرابط بين بوسفر وعين الرك وبالتحديد بالقرب من منطقة لامدارق.

الضحيتان اللذان كانا على متن الدراجة النارية يبلغان من العمر 25 سنة تم تحويل جثتيهما من طرف وحدتي الحماية المدنية لبوسفر وعين للترك الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مجبر تامي بعين الترك.

فيما تم نقل 5 جرحى اخرين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 40 سنة الى مصلحة الإستعجالات بنفس المستشفى بعد تلقيهم الاسعافات الأولية بعين المكان.